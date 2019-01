Svarer igen: Bokser melder borgmester og kommunaldirektør til politiet

Yvonne Bæk Rasmussen har meldt Kasper Olesen og Tim Jeppesen til politiet, fordi hun mener, de forsøger at begrænse hendes ytringsfrihed.

Kerteminde: Borgmester Kasper Olesen og kommunaldirektør Tim Jeppesen er blevet meldt til politiet for at have indgivet en falsk anmeldelse af bokseren Yvonne Bæk Rasmussen. Det er Yvonne Rasmussen, der selv har anmeldt borgmesteren og kommunaldirektøren, efter hun kort før jul blev anmeldt til politiet af Kerteminde Kommune, fordi kommunen mener, hun har skrevet et ærekrænkende opslag på facebook om tidligere unge og skolechef, Dorte Dabelsteen. - Jeg har meldt Tim og Kasper til politiet, fordi de forsøger at true mig til at tie stille, siger Yvonne Rasmussen, der vurderer, at kommunens anmeldelse af hende er en overtrædelse af straffelovens §165, der handler om, at den, der indgiver falsk klagemål til en offentlig myndighed, kan straffes med bøde eller fængsel i indtil seks måneder. I den ni sider lange anmeldelse til politiet, henviser Yvonne Rasmussen blandt andet til den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), som forsvar for sine udtalelser om Dorte Dabelsteen. EMRK sætter vide rammer for ytringsfriheden, og Yvonne Rasmussen mener, at ifølge retspraksis er grænserne for ytringsfrihed ekstra brede, når det drejer sig om myndighedspersoner. - De har kun anmeldt mig til politiet, fordi de vil begrænse min ytringsfrihed, så ingen tør fortælle, hvad Kerteminde Kommune gør mod kommunens borgere. Det vil jeg selvfølgelig ikke acceptere, og derfor må politiet nu behandle min anmeldelse, forklarer Yvonne Rasmussen.

Drønærgerligt Borgmester Kasper Olesen er overrasket over at være blevet meldt til politiet. - Jeg har handlet efter, hvad vores jurist har fortalt mig, og jeg har fuld tillid til hans vurdering. - Nu er jeg åbenbart blevet meldt til politiet, og så må sagen køre sin gang. Jeg synes, det er drønærgerligt, at vi er kommet derud. Men det er hun jo i sin gode ret til. - Var det ikke bedre, hvis i forsøgte at løse den her sag i mindelighed i stedet for at melde hinanden til politiet? - Det kan vi kun være enige om. Det var også derfor, der blev ringet til Yvonne Rasmussen for at indgå i en dialog med hende om, at vi ikke kan behandle hinanden sådan (Yvonne Rasmussen omtale af Dorte Dabelsteen, red). - Jeg ville jo gerne have, at vores uoverensstemmelser kunne klares over en kop kaffe, men nu må sagen køre sin gang. Kommunaldirektør Tim Jeppesen har ingen kommentarer til anmeldelsen.

Vis respekt for borgerne Yvonne Rasmussen står fast på, at hun ikke har overtrådt nogen love, selvom hun blandt andet har skrevet, at Dorte Dabelsteen er skyld i, at flere borgeres liv er endt førend nødvendigt. - Den måde min familie og jeg er blevet behandlet på af Kerteminde Kommune af blandt andet Dorte Dabelsteen, lever på ingen tænkelig måde op til de krav, der er for en demokratisk retsstat, siger Yvonne Rasmussen. - Nu må vi se, hvad politiet agter at gøre ved den anmeldelse, jeg har sendt. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, førend de tager stilling til den. - Vil du overveje at trække anmeldelsen tilbage, hvis kommune trækker deres anmeldelse af dig tilbage? - Nej, jeg står fast. Nok er nok. Deres trusler er slet ikke i orden, når man sidder i den magtposition, de gør. De burde vise noget medfølelse og have noget respekt. Og så burde de hjælpe borgerne i stedet for at anmelde dem, siger Yvonne Rasmussen.