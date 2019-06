- Vi har en topmoderne butik og en fantastisk opbakning i form af 7500 medlemmer, siger uddeler Jan Sandgaard. - Men i detailhandelen får man intet forærende i konkurrence med net- og discounthandel.

Kerteminde: Hele byens Brugsen, kalder SuperBrugsen Kerteminde sig i 100-års jubilæumsannoncer. Det kan de sagtens tillade sig, for de kan prale med at være byens største forening med ikke mindre end 7500 medlemmer. De kan også - næsten - prale med at være den største brugs vest for Storebælt både målt i omsætning og kvadratmeter. - Vi skal nok til at sige en af de største, for der er en i Århus, er også har vokset sig stor på det seneste, fortæller uddeler Jan Sandgaard. Han har stået i spidsen for Brugsen i Kerteminde i 14 år, så set i lyset af hans to forgængere har han mange år i brugsen endnu. Brugsuddelere i Kerteminde har det ikke med at løbe af pladsen i utide, og de tre sidste har bestredet posten i tilsammen 72 år. Carl Nielsen, der var Jan Sandgaards forgænger, var uddeler i 21 år, og Arne Nielsen, der var der før Carl Nielsen, tog 37 år. - Jeg kom til Kerteminde som souschef for Carl Nielsen i 1985. Dengang talte vi meget om, hvad der skulle ske med havnen, griner Jan Sandgaard. Faktisk er det Kerteminde Brugs, der har stået i spidsen for at få udvikling på havnen. Det var uddeler Arne Nielsne, der sammen med daværende bestyrelsesformand Erhard Lorentzen valgte at flytte brugsen fra den centrale placering i Langegade til havnen. De blev nærmest grinet ud dengang, men siden hen har det vist sig, at de havde set helt rigtigt.

Gratis morgenmad og musik Kerteminde: Superbrugsen fejrer sit 100 års jubilæum med at ryste gode tilbud ud af ærmet.Desuden inviterer de lørdag den 15. juni på gratis morgenmad i teltet på p-pladsen.



Og når morgenmaden er spist, kommer sildemadderne frem - dem, skal man dog betale for efter det kendte koncept Sild og Musik. Musikken leveres af Swingstyrken.

De første mange år lå Kerteminde Brugs - det var før den blev super - i Langegade. Fotoet her er fra Fyens Stiftstidende i november 1964, hvor den genåbnede efter modernisering. Arkivfoto: Arkiv.dk

Ikke mange mørke timer I dag har denne (næst) største brugs vest for Storebælt 60 fuldtidsstillinger fordelt på 145 hoveder. - Vi har åbent 91 timer om ugen, og vi har kun fire lukkedage om året, så det er ikke mange timer i døgnet, der er slukket for lyset hernede. Det er blot de få timer, fra vi lukker om aftenen, til bagerne møder ind lige efter midnat, fortæller Jan Sandgaard. Han fortæller også, at det er en butik i topform, der nu runder det skarpe hjørne. Ikke mindst på grund af den store om- og tilbygning, der blev foretaget for seks år siden. Det gav et forudset minus på bundlinjen fem år i træk, men i år vendte det, så der igen var overskud. - Det var et godt skridt, men vi bliver jo aldrig færdige. At holde sådan en butik up-to-date med alt det nye, der er en løbende proces, fortæller han.

Får stadig flere medlemmer Senest investerede de for et par år siden i varmegenindvinding - en investering, der allerede har tjent sig ind. - Vi har reduceret vores energiforbrug til opvarmning med 60 procent, og i de varme måneder er det faktisk os, der sælger varme til Fynsværket, fortæller uddeleren med tilfredshed. - Og sådan er vi hele tiden nødt til at være opmærksom på vores omkostninger. For fremtiden tegner sig nok lys for SuperBrugsen, men bestemt ikke let. Vi får ikke noget foræret i detailbranchen, så vi skal hele tiden se på, hvor vi kan blive mere rationelle. Vi er jo oppe imod både nethandel og discount, der begge har stærkt begrænsede drifstudgifter, forklarer han. - Men samtidig har vi noget DNA og en historie, vi skal holde fast i, og det er noget af en balancegang. Derfor træffer vi nogle gange beslutninger, der måske ikke ser helt rationelle ud. SuperBrugsen bliver af nogle beskyldt for at være for dyr med varerne: - Det kan godt være, at nogle ser os sådan, men noget rigtigt må vi gøre, for vi får hele tiden flere medlemmer.