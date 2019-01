Strandlysthuse blev til Venedig: Sommerhusejer pumper vand ud fra soveværelset

Sommerhusejere i Strandlysthuse kæmpede for at holde vandet ude, da vandstanden var på sit højeste onsdag formiddag.

Med hjælp fra naboerne kæmper han med at pumpe vand ud af sommerhusets soveværelse. Han har ellers fornylig sikret huset mod vand ved at bygge en mur rundt om huset. Muren virker da også efter hensigten, men vandet stiger op fra undergrunden i stedet. Derfor må morgenkaffen nydes i vand til knæene.

- Vores erfaringer som børn med at bygge dæmninger kommer os til gode nu, siger Lars Fly fra Odense i et forsøg på at løfte stemningen lidt.

Da vandet er på sit højeste i Kerteminde omkring klokken 9, venter man stadig nervøst i Strandlysthuse, hvor der er cirka en times forsinkelse på vandstigningen i forhold til Kerteminde Havn. Allerede inden vandet er nået sit højeste er vejene mellem sommerhusene omdannet til kanaler som et andet Venedig, og flere huse står under vand.

Der skal lange gummistøvler til for at nå tørskoet ind i Lars Flys sommerhus. Foto: Sugi Thiru

- Jeg er næsten færdig med at renovere sommerhuset efter den sidste oversvømmelse i november 2017, fortæller Gert Holst Hansen fra Aabenraa, der har været oppe siden klokken 4 onsdag morgen, for at forberede sig på vandet.

Gert Holst Hansen er en af de naboer, der er ved at hjælpe Lars Fly. Indtil videre er Gert Holst Hansens hus gået fri, men hvis vandet stiger yderligere et par centimeter, så bliver der problemer.

Mange er forberedte

Flere naboer er desværre ikke sluppet lige heldigt fra det. Allerede inden vandet er på sit højeste har Per Tommy Larsen og Grethe Petersen fra Odense fem centimeter vand i hele deres sommerhus.

Ligesom mange andre har de lært af fortiden og har derfor blandt andet fået lagt klinkegulv, der godt kan tåle vand.

- Og så har vi været herude og forberedt os, vi har sat alle møblerne op og sådan, siger Per Tommy Larsen.

De sætter nu kurs mod Nyborg for at hente en affugter, så de forhåbentlig inden længe kan gå tørskoet i huset igen. De må dog kravle over naboens rækværk og terrasse for at komme ind på tør grund.

Alt imens er en anden sommerhusejer ved at køre sin bil i tørvejr, lige nu står den i vand op over dækkene. Og beboerne sjokker rundt i waders og gummistøvler for at tjekke op på situationen hos naboen.