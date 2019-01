Strandbadet var lukket mere end halvdelen af sommeren - men kontrakten er så godt som uopsigelig

Strandbadet er et skønt sted at få en is på en varm sommerdag - når der altså er åbent. Før den nuværende forpagter trådte til, kunne man også gå ind i cafeteriaet og nyde et måltid mad, men den er nu omdannet til selskabslokale, hvor private kan leje sig ind. Arkivfoto: Andreas Bang Kirkegaard

Selvom forpagterne af Strandbadet har pligt til at holde åbent 5. juni-15. september, var der lukket mere end halvdelen af de dage - næppe på grund af regnvejr. Det har en sommerhusejer møjsommeligt registreret. Men det er ikke nok bevis for kommunen.

Kerteminde: Strandbadet - en sorte bygning på Nordstranden, der rummer ishus og i de senere år også selskabslokale - har i flere år været en torn i øjnene på nogle af byrådets politikere. De har indtil videre forgæves forsøgt at finde det smuthul, der kunne frigøre Kerteminde Kommune fra en kontrakt, der er bindende indtil 2040. Nu bliver disse politikere bakket op af sommerhusejere i sommerbyen. Sommerhusejerne er ikke mindst trætte at, at selskaber, der har lejet sig ind i Strandbadet, støjer i sommernatten, så de ikke kan sove. Men de er også trætte af, at der alt for sjældent er åbent. Det har været svært at få nogen i tale, indtil Finn Nordgren på vegne af - som han selv betegner det - omtrent halvdelen af Sommerbyen, har meldt sig i debatten. Vi har sat ham stævne sammen med Jesper Hempler (SF), formand for teknisk udvalg.

I tidligere tider havde det ikke status som festlokale, og vi har svært ved at forstå, hvordan det pludselig er opstået. Og stedet som helhed er slet ikke i den orden, det skal være. Finn Nordgren, sommerhusejer

Lukket det halve af sommeren i år - Jeg har haft sommerhus ud til Hindsholmvej i mere end 30 år, og jeg har kunnet følge udviklingen på Nordstranden og kunnet se, at efter at forpagter Christian Gørtz er kommet til, er alting bare gået ned af bakke, siger han. - Jeg har her en kalender, som en af de andre sommerhusejere møjsommeligt har udfyldt dag for dag sommeren igennem. Af den fremgår det, at Strandbadet i år - hvor der dog har været temmelig mange solskinsdage - kun har haft åbent 53% af de dage, de er forpligtet til ifølge kontrakten (5. juni til 15. september). Ifølge kalenderen var der lukket i det halve af juni og to tredjedele af august. Det skulle, mener Finn Nordgren, være nok til at kunne opsige kontrakten på grund af misligholdelse. Der tager han imidlertid fejl.

Kommunen har ingen klager modtaget - Det der er jo ikke dokumentation. Ikke at jeg ikke tror på jer, men alle kan jo skrive sådan en kalender. Jeg har tjekket med administrationen, og hverken de eller jeg har i år fået en eneste klage over, at der har været lukket, svarer Jesper Hempler. - Nej for det er jo oftest turister, der går forgæves, og de henvender sig ikke til kommunen. Men du må have mange ansøgninger fra forpagter om at måtte holde lukket. (Avisen har søgt om aktindsigt i disse ansøgninger, men endnu intet modtaget). Jesper Hempler konstaterer, at når kommunen ingen klager har fået, er der intet at komme efter. - Kommunen har indgået en forpagtningsaftale, og den står jeg på mål for. Det er ikke verdens bedste aftale, der vedgår jeg, men den er, som den nu er, og den er vi forpligtet til at overholde. Omvendt forventer jeg også, at de, der har forpagtet Strandbadet, overholder deres del af aftalen, siger han. - Men med mindre, vi på kommunen får klager over stedet, så er der intet at gøre. Får vi klager, kan vi give en skriftlig påtale, og hvis den påtale ikke efterkommes, kan vi sende en skriftlig rykker. Hvis den heller ikke efterkommes - og først da - kan vi opsige kontrakten. Med andre ord er kontrakten så godt som uopsigelig.

Ring til kommunen hver gang Det ærgrer Finn Nordgren: - Det er en utrolig dårlig aftale, kommunen har indgået. Man burde gøre alt, hvad man kan, for at komme ud af den. 5000 kroner betaler forpagter om året, men forpagter tjener 4000 for at leje det ud som selskabslokale i en weekend. I tidligere tider havde det ikke status som festlokale, og vi har svært ved at forstå, hvordan det pludselig er opstået. Og stedet som helhed er slet ikke i den orden, det skal være. Til det svarer Jesper Hempler, at kontrakten på ingen måde forhindrer, at Strandbadet anvendes som selskabslokale, og at der skal meget til for at der er tale om misligholdelse. - Så det, vi som sommerhusejere kan gøre, er at ringe til kommunen, hver gang der ikke er åbent, eller når der igen har været støj om natten?, spørger Finn Nordgren. - Ja, svarer Jesper Hempler, - for vi er nødt til at kunne registrere det. Men uden at være jurist, så vil jeg nok mene, at dette års kalender, hvis det var dokumenteret, var nok til en advarsel. Han oplyser, at man skal ringe til ejendomsadministrationen på rådhuset (65151463 eller 65151476), hvis man konstaterer, at Strandbadet ikke har åbent, når det bør, eller der har været støjet/sviner efter en fest i selskabslokalet.