Stort harley-træf i Marslev: Amerikanere spiller med musklerne

Marslev: Du kigger op på den blå himmel og spørger: Tordnede det ikke lige?

Befinder du dig i nærheden af Marslev, er svaret nej. Faktum er blot, at du har hørt nogle amerikanske motorcykler spille med musklerne.

I disse dage er der nemlig atter det årlige træf for Harley Davidson-entusiaster.

Frem til og med søndag er der træf på Kertemindevejen i Marslev, hvor folk fra nær og fjern - også uden for Danmarks grænser - lægger vejen forbi for at dele deres fælles begejstring for amerikansk livsstil på to hjul.

Lørdag fra klokken 13 til 17 er der åbent hus, hvor udefrakommende er velkomne til at komme og nærstudere de store amerikanske motorcykler.

Lørdag kører harley'erne også fællestur i området. /mlfa