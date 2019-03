Stort byråds-flertal stemte ja: Ny lokalplan for Kerteminde Camping vedtaget

På byrådsmøde vedtog et stort flertal i byrådet en ny lokalplan for Kerteminde Camping. Kun to stemte imod.

- To etager. Forventeligt en højde på cirka syv meter. Hvad tænker man på? Hele sommerhusområdet er tæt, lavt byggeri med små parceller, hvor der ikke er megen mulighed for at udnytte sol og terrasse, hvis vi får sådan en mastodont som nabo, skrev Birthe og Knud Rennebod bland andet i et høringssvar til lokalplanen.

To partier stemte imod

Lokalplanen blev vedtaget af et stort flertal, kun to stemte imod lokalplanen - Sanne Stemann Knudsen fra Radikale Venstre og Jutta Lundqvist Nielsen fra Enhedslisten. Begge var blandt andet bekymrede for tilladelsen til at bygge i to etager i så kystnært et område.

- Vi under også campingpladsen, at det går godt. Men vi synes også at vi skylder beboerne omkring at lytte. Vi vil jo gerne have mere borgerinddragelse. Og generelt mener vi, at det bør være sådan, at hvis man køber hus eller sommerhus i den her kommune, så bør man have en rimelig garanti for, at det område ikke ændrer sig for markant, argumenterede Sanne Stemann Knudsen og henviste til lignende situationer ved de planlagte byggerier på Odensevej og Tyrebakken.

Det var Jesper Hempler dog ikke helt enig i, og fastslog, at hvis man altid skal rette sig efter de indsendte indsigelser, så får man aldrig lavet noget som helst.

- Man kan altså ikke købe sig til udsigten, konstaterede han.