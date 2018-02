Kerteminde: Der står oplevelser og indtryk fra en stor nationalpark det vestlige Canada på programmet i Onsdagsklubben 14. februar. Her vil sognepræst Rikke Aagaard Nielsen fortælle om nationalparken, som er større end Sjælland og Fyn tilsammen og har over 1200 km vandrestier. Hun kalder foredraget for Jasper - forkortelse for Jernbane, Attraktioner, Storslået, Pyramide-bjerg, Eventyr og Rejse.

Som alle Onsdagsklubbens arrangementer finder foredraget sted klokken 14.30-16.30 i festsalen på Fjordly, Borgmester Hansensvej 7. Månedens sponsor er Konservativ Vælgerforening Kerteminde /EXP