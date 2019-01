Stormskader gøres op: 50 år gamle diger skal lappes

Årets første højvande gik ud over Brockdorffs diger, der beskytter de lavtliggende marker. De bliver nu repareret.

Hindsholm: Når markerne ligger lavt og tæt på kysten, så skal man passe på dem. Det har man altid vidst på Brockdorf på det nordlige Hindsholm, hvor der siden første verdenskrig har været diger for at holde Storebælt ude fra markerne.

Men når vandet så alligevel vælter ind over, som det gjorde ved de to storme først på året, så må man ud og lappe. Så når naturvandrere i denne tid får øje på frisk jord og nye sten, der skal stables langs kysten ved Sabbesborg Klint, så er alting, som det skal være: Det er ejeren af Brockdorff, Søren Wistoft, der er ved at lappe diger.

- Det er helt almindeligt vedligeholdelse, som vi udfører hver eneste år. Helt oprindeligt var digerne udført i træhøfder, men de sidste 50 års tid har vi haft diger bygget op af sten med jord under. Og når så stormen slår hul i digerne, som den gjorde i år, så må vi ud og bygge op igen, fortæller han.

Reparationen udføres, efter ønske fra kommunens naturafdeling, af næringsfattig jord, så det ikke ændrer på den naturlige vegetation langs stranden.