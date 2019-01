- Vi ved jo, at der er store udfordringer i specialklasserne med lærerkapacitet nok, så nu sender vi det ud til skolerne. Kan man på nogen måde tænke frivillighed ind som en hjælp i specialklasserne, eller synes man "nej, der skal specialuddannede mennesker til," siger Jutta Lundqvist, der er formand for udvalget (Ø).

Det mener et flertal i børn- og skoleudvalget, som nu har bedt administrationen kontakte skolerne for at få tilbagemeldinger på idéen.

Kerteminde: Konservatives forslag om at sende frivillige ind i folkeskolens specialklasser for at hjælpe med at skabe ro og tryghed er måske ikke så dårlig en idé endda.

Intet er besluttet endnu

Ifølge det konservative medlem i udvalget Anne Fiber er tanken eksempelvis at knytte frivillige til en klasse på et fast timetal og tidspunkt om ugen i en toårig forsøgsordning. De skal ikke undervise, men hjælpe elever, som har behov for ro og for eksempel lægge et puslespil, få læst en bog eller gå en kort tur.

- Det er ikke hele udvalget, der synes, at det her er en god ide, men nu sender vi det ud og hører, hvad de siger på skolerne. Hvis de siger, at det kan være en kæmpe hjælp, må vi jo gå i dialog med dem, siger Jutta Lundqvist.

Kun SF stemte imod at gå videre med idéen, og helt personligt er Jutta Lundqvist da heller ikke begejstret for det:

- Jeg kan være meget betænkelig ved det, for hvad vi har hørt, kan det fordre nogle specialuddannede mennesker omkring børnene. Men jeg er i første omgang meget interesseret i at høre, hvad skolerne mener. Der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning om noget som helst, siger hun.