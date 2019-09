Stor jubel over asfaltering af Renæssancehavnen: - Vi drak champagne i går

Hotelmedejer kalder det en stor dag for Kerteminde by, mens Bodil Vaupel, ejer af en akustikforretning, drak champagne. Jublen fra forretninger omkring havnen over asfalteringen er stor.

Kerteminde: Det var et langt tovtrækkeri, der fik sin ende torsdag, da det blev besluttet, at Renæssancehavnen skulle asfalteres. En beslutning, der vækker stor jubel blandt de omkringliggende forretninger.

- Det er en stor dag. Ikke bare for os, men også for Kerteminde som by. Nu er folk fri for at vælte på cykel og blive generet af støjen fra bilerne. Det var en rigtig god dag, siger medejer af Tornøes Hotel, Morten Birkerod.

Igennem mange år har hotellets gæster været generet af støj fra bilerne, der bliver forårsaget af brostenene. Den larm slipper hotellets gæster nu for.

- Nogle af vores gæster er begyndt at kommentere, at de er glade på vores vegne, så det er rigtig dejligt. Vi har haft gæster, der måtte forlade hotellet før tid, fordi de ikke kunne sove om natten grundet støj fra biler på vejen, så det er skønt, at der bliver asfalteret, fortæller Morten Birkerod.

Han synes, at beslutningen skal ses som en generel god beslutning for hele byen.

- Jeg har altid sagt, at når vi mister gæster, så mister Kerteminde gæster, og hvis man har haft en god oplevelse, så kommer man jo tilbage. Nu er det i hvert fald ikke støj, der generer dem. Derudover er vi fri for at samle cyklister op, der vælter på brostenene, så jeg synes, at den her beslutning skal ses som en overordnet god beslutning for Kerteminde som by.