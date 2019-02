Stik imod aftalen: Politikere fjernede penge til kunstgræsbane i Langeskov

Langeskov: Det var en festdag, da Langeskov Idrætsforening i 2014 kunne fejre indvielsen af en helt ny kunstgræsbane bag Langeskov-Hallerne. Siden har banen været brugt flittigt af både foreningens egne og kommunens øvrige fodboldspillere, og klubben har selv stået for vedligehold af banen mod et årligt tilskud på 27.600 kroner.

Men nu er tilskuddet pludselig kommet i fare. I efteråret valgte miljø- og teknikudvalget nemlig at spare på banevedligehold, og de fjernede med et pennestrøg det årlige tilskud. Til gengæld måtte foreningen kræve betaling, når øvrige boldspillere ville låne banen, hed det sig.

Men den går ikke, fortæller Erling Knudsen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget:

- Der står i den oprindelige aftale, at hvis foreningen dengang skulle have lov at optage et kommunalt lån til banen, skulle de selv stå for vedligeholdelsen mod et årligt tilskud. Det kan man ikke bare lave om. Desuden har vi lige lavet en ny kultur- og fritidspolitik, hvor der står, at banerne skal stilles frit til rådighed. Så kan man ikke bare begynde at opkræve betaling, fortæller han.