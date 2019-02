Det kræver helt særlige jordbundsforhold at bevare skeletteromtrent 4000 år, men lige bestemt de forhold var til stede ved Kertinge Nor. Skeletterne er de bedst bevarede bronzealder-skeletter i Danmark. Arkivfoto: Østfyns Museer

Otte skeletter, der i 2017 blev udgravet ved Kertinge Nor lige ved siden af en bronzealder-gravhøj, viser sig at være et par generationer ældre end gravhøjen. Det ældste skelet er helt tilbage fra overgangen mellem stenalder og bronzealder.

Nordøstfyn: Da arkæologerne i 2017 gav sig til at udgrave en begravelsesplads "et sted ved Kertinge Nor" (fundstedet er hemmeligt), og fandt otte skeletter, gravede de sig samtidig helt tilbage til stenalderen. - Det viser sig, at det ældste af skeletterne er 200 år ældre end den bronzealdergravhøj, der er etableret ved siden af gravstedet, fortæller arkæolog Malene Bech. De otte skeletter lå nydeligt begravet side om side i to rækker. Ved siden af de to rækker grave var der desuden en bronzealder-gravhøj. Arkæologerne antog derfor, at skeletterne også var fra tidlig bronzealder. Nu er skeletterne imidlertid blevet kulstof-14 dateret, og det viser sig, at de er begravet over en længere periode, og at det ældste skelet er så gammelt, at det er fra overgangstiden fra stenalder til bronzealder. Det er, fortæller Malene Bech, et par hundrede år ældre end gravhøjen.

Rige tilflyttere - Det er ekstremt sjældent at finde så velbevarede knogler fra bronzealder og jernalder, og med nutidens teknologi kan vi ud fra isotoperne i de knogler få alt muligt at vide om dem: hvad de spiste, hvilke sygdomme, de havde, hvor de kommer fra og så videre, fortæller Malene Bech begejstret. Desværre gør det samme sig ikke gældende for de to skeletter, der blev fundet inde i gravhøjen. - Det var en mand og en kvinde, men desværre har skeletterne været brændt, så der er kun knoglestumper tilbage. Og efter at de er brændt, indeholder de ikke længere isotoper, beklager hun. Malene Bech ville ellers meget gerne have at vide, hvor de to skeletter kommer fra. - De otte, der var begravet uden for gravhøjen, var alle lokale - født og opvokset som fynboer. Og de var begravet uden gravgaver. De to, der var begravet i gravhøjen blot et par generationer senere end den sidste af de otte, har fået mange og dyre gravgaver med - et sværd, en guldbarre og værdifulde smykker. - Nu ville vi jo gerne vide, hvorfor de er blevet så forskelligt begravet. Hvad er der sket på de par generationer - er der kommer en ny socialklasse til, er de to begravede nogle "rige tilflyttere", eller har en lokal været på rejse og bragt en rig ægtefælle med hjem? Nogen har i hvert fald været hjemmefra, for de gravgaver, vi har fundet, har man skullet ud i verden for at skaffe, fortæller hun.