Munkebo: Det er nu man skal melde sig, hvis man ønsker at deltage i planlægningen af Stafet For Livet i Kerteminde, der næste gang holdes 17.-18. august.

Og når stafetten skal holdes ved Kulturhuset i Munkebo, så vil arrangørerne gerne alliere sig med flere frivillige.

- Ønsker man at være en del af et socialt fællesskab og gøre noget aktivt i kampen mod kræft, så er der altid plads på holdet. Vi har brug for frivillige og tovholdere til flere opgaver, siger Lars Bo Jensen.

Hvis du vil vide mere om Stafet for livet, kan du gå ind på hjemmesiden Stafetforlivet.dk/kerteminde eller på Facebook og søge på Stafet For Livet Kerteminde.

Der afholdes informationsmøde for nye frivillige i Munkebo tirsdag 19. februar kl. 19 i svømmehallens mødelokale ved cafeteriaet, i Langeskov onsdag 20. februar kl. 19 i Langeskovhallen, mødelokale samt i Kerteminde onsdag 6. marts i Kulturhuset Fjorden.