Stadig uklart, hvor der skal spares på Kertemindes misbrugere: Døgnbehandling kan være i fare

Fra udvalgsformanden lyder erkendelsen derfor, at det stadig er uklart, hvor der skal findes besparelser for i alt 2,4 millioner kroner:

Misbrugsområdet dækker over både narko- og alkoholmisbrug. Døgnbehandling er, når misbrugerne er på et sted, hvor de er under behandling og blandt misbrugspersonale hele døgnet. Det kommer misbrugerne, når den ambulante hjælp ikke virker. Der skal findes 2,4 mio. kr. i alt. 2.106.000 kroner er overført gæld fra tidligere år. De resterende 294.000 kroner er overforbrug. Der kan spares 1,2 mio. kr. på misbrugsområdet på døgnbehandling. 200.000 kroner på et fald i takster. Det vil - ifølge udvalgets vurdering - gøre det muligt i løbet af 2019 og 2020 at genskabe økonomisk balance på misbrugsområdet. Kilde: Kerteminde.dk

Over to millioner er overført gæld

Døgnbehandling er i fare

Et sted, der kunne spares penge, er på døgnbehandlingen. Det har tidligere været drøftet i udvalget.

Hvis døgnbehandling anvendes "i et absolut minimums omfang," kan der spares omkring 1,2 millioner om året . Det er baseret på fire borgere i døgnbehandling.

Men det vil udvalget ikke, og derfor har beslutningen været forbi økonomiudvalget, forklarer Jutta Lundqvist Nielsen.

- Vores holdning er, at man ikke kan nægte døgnbehandling. For nogle er det sidste udvej. Derfor ville vi have drøftet politisk blandt alle partier, om det kunne være rigtigt, siger udvalgsformanden.

Det fremgår ikke, at det skal nægtes. Men at det skal tilbydes i et "absolut minimums omfang". Altså at misbrugere stadig kan få tilbudt døgnbehandling. Hvorfor vil I så ikke være med til at finde penge der?

- Jeg tror allerede, at man bruger det på et absolut minimum. Der er fem i døgnbehandling. Det er ikke mange i en hel kommune. Vi kan ikke spare mere på det område, siger hun og erkender, at det dog er nødvendigt at undersøge, om døgnbehandlingen overhovedet gør en forskel.

Selvom det stadig er et spørgsmål, hvordan misbrugerne bliver ramt, har Jutta Lundqvist Nielsen et par bud:

- Vi kan afvente sidste opfølgning på budgettet og se, om der er besparelser andre steder, der kan dække det ind. Det kan også være rammebesparelser på andre områder. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at give unge med et misbrugsproblem et godt behandlingstilbud. Vi skal kunne stille hjælp til rådighed, siger hun.

Udvalgsformanden erkender dog, at hun ikke kan garantere, at pengene ikke bliver fundet på døgnbehandlingen eller et generelt dårligere serviceniveau.