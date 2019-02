Stadig ingen penge til et infohus på Munkebo Bakke: Nu skal byrådet afgøre sagen

Munkebo: På Munkebo Bakke vil de frivillige gerne have et infohus, hvor turisterne kan blive oplyst om udgravningerne og de fund, der er gjort.

Men først og fremmest for at få etableret et nyt toilet til afløsning for det, der forsvandt, da Bakkegården blev revet ned. Det vil kræve 375.000 kroner, som man bad om at få af kommunen.

Det er der indtil videre ikke kommet en krone ud af.

Da teknisk udvalg første gang så på sagen, sagde politikerne, at de 75.000 kroner, der er sat af til et mobilt toilet, måtte de gerne bruge, hvis de kunne finde flere penge fra fonde. Udvalget ville ikke være med til at give en tillægsbevilling.

Den beslutning holdt ikke længe, for da sagen nåede videre til økonomiudvalg, blev der stukket en kæp i hjulet.

- Nej, sagde økonomiudvalget, de penge skal bruges til et mobilt toilet.

Dermed røg sagen retur til ny behandling teknisk udvalg.