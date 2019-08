Nordøstfyn: Vi skal alle sammen rykke tættere sammen og udnytte de kommunale bygninger meget bedre. Det har vi hørt i et par år, men nu bliver det alvor. Nu er det ikke bare et ønske, men en konkret plan.

- Det er en stor kabale, der skal lægges for at få tingene til at gå op. Men vi har dårlige erfaringer med bare at træffe beslutning for en enkelt bygning, for så kommer den beslutning nogle gange til at stå i vejen for den næste. Derfor har vi denne gang sat os ned og lagt bygningskabalen, og vi er ikke helt i mål - men vi er så langt, at vi nu kan fortælle, hvad der skal ske, siger borgmester Kasper Olesen (S)

Planen er omfattende: Rådhusene i Munkebo og Langeskov skal sælges. Personalet fra de to rådhuse skal samles i den gamle Troelskærskole i Munkebo. Det forventes, at der også kan blive plads til de kommunale medarbejdere fra Grønlandsgade i Kerteminde. For at få plads til de 150 kommunale medarbejdere flyttes 10. klassecenter (der nu har lokaler på skolen) til Kulturhus Fjorden i Kerteminde.

To børnehaver - en i Marslev og en i Munkebo er allerede rømmet og sat til salg. Langeskov Bibliotek er til salg - den fysiske flytning af biblioteket til den nye placering i Langeskov Park sker omkring nytår. Desuden er DUI i Munkebo til salg. Sidste frist for at give bud er den 15. august.