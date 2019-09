Står du lige og mangler en Trabant Combi?

Kerteminde: - Jeg har lige købt et par nye varevogne, jeg skal til at sætte i stand, og så kniber det efterhånden med at have plads til hele samlingen under tag. Og det er synd, at de skal stå ude om vinteren.

Sådan lyder forklaringen på, at mekaniker - og storsamler af østtyske biler - Allan Conradsen er begyndt at sælge lidt ud af sin samling af biler af mærkerne Trabant og Wartburg.

Han har hele sit gamle værksted på Møllevangen fyldt, og det nuværende værksted på Ndr. Ringvej, der egentlig skal være fyldt med biler til salg, har også fået en lille afdeling med østtyskere, der ikke er til salg.

Men med de sidste indkøb er det altså blevet tid til at skille sig af med noget. Derfor har han sat en Trabant fra 1984 til salg, og han regner med, at der nok ryger et par stykker mere. Men det bliver i hvert fald ikke den flotte røde, der har fungeret som brandbil på øen Lindholm, og det bliver næppe heller den grønne, der har kørt som grænsevagt.