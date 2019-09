Spritstiv bilist med høj promille stoppet: Nu er hans bil beslaglagt

Kerteminde: Køreturen sluttede omgående for en 61-årig mand fra Kerteminde, da han onsdag eftermiddag lidt før klokken 15 var blevet stoppet af politipatrulje i Skolegade og bedt om at puste i et alkometer.

For testen indikerede, at manden havde indtaget alt for meget alkohol til at køre en bil - ifølge Fyns Politi viste alkometeret en promille på 2,62.

Den 61-årige mand blev anholdt og bedt om at forlade sin bil. Derefter blev han af politiet kørt videre til en læge, som kunne tage en blodprøve, der skal fastslå hans nøjagtige alkoholpromille.

Bilen har Fyns Politi beslaglagt. Når politiet har beslaglagt en bil, skal en dommer afgøre, om den kan konfiskeres. Sker det, vil den enten blive sat til salg på en auktion eller kørt til skrot. En fortjeneste fra salget tilgår statskassen.