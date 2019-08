Spritbilist endte i have i Langeskov

En påvirket bilist endte natten til søndag i en have på Odensevej i Langeskov.

En politipatrulje mistænkte bilisten for at være spirituspåvirket og satte efter ham i Ullerslev omkring midnat. Bilisten satte farten op og kørte ad Odensevej mod Langeskov. Undervejs ramte bilen flere lygtepæle og et skilt for til sidst at ende inde i en have i Langeskov.

Den 49-årige mand fra Østfyn blev anholdt og fik taget blodprøve. Han blev derefter løsladt men er sigtet for at have været påvirket af både spiritus og andre stoffer. Vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi formoder, at manden også vil modtage et erstatningskrav fra ejeren af den have, han parkerede bilen i.