Sportsfolk vil selv drive cafeteria i Langeskov

Langeskov: Idrætsforeningen BR66 har fundet de helt store arbejdshandsker frem.

Kommunens mange besparelser på fritidsområdet kræver stadig flere frivillige på banen, men i stedet for at brokke sig, har klubben valgt at vende det til noget positivt.

Det fortæller Allan Thomsen, der er formand for BR66:

- Sammenhold om at løse opgaver kan skabe et sundt og frivilligt miljø i BR66, siger han.

Klubben pønser blandt andet på selv at overtage cafeteria-opgaven, hvis byrådet beslutter at flytte Langeskov Bibliotek ind i lokalerne.

- Som situationen er nu, hvor tingene ikke fungerer særlig godt, vil vi se, om vi ikke selv kan drive det. Vi kunne godt tænke os en lille bod, hvor man kan købe en sodavand, en pølse eller en kop kaffe over mobilepay og få en snak efter træning. Borde og stole har vi jo allerede i det nuværende cafeteria, fortæller han.