Sporarbejde giver ændrede køreplaner: Passagerer fra Langeskov Station må væbne sig med tålmodighed og deodorant

Anne Fiber, repræsentant for Østfyn Pendlerklub holder pendlere orienteret om ændrinegerne via facebook-gruppen med samme navn. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Sporarbejde ved Ringsted vil i den kommende tid betyde ændrede køreplaner og forlænget rejsetid for passagerer til og fra Langeskov Station.

Langeskov: I de kommende måneder vil togrejsende til og fra Langeskov opleve, at et omfattende sporarbejde omkring Ringsted Station vil betyde ændrede køreplaner og længere rejsetid fra den 30. marts.

- Det er desværre en periode, hvor man må væbne sig med rigtig meget tålmodighed, og sørge for at få deodorant på om morgenen, for det kan godt være, at man skal stå lidt tæt, siger Anne Fiber, der er pendlerrepræsentant i Østfyns Pendlerklub.

Hendes bedste råd til pendlere fra Langeskov mod København er, at forsøge at få fleksible vilkår fra sin arbejdsgiver i perioden. Hun opfordrer desuden til, at man holder sig orienteret via rejseplanen og også gerne i Østfyns Pendlerklubs facebookgruppe.

Herunder kan du læse om ændringer i sporarbejdets tre faser.

1. Fase Fra 30. marts til 17. april, samt 23. april, vil toget mod København, der stopper i Langeskov, ikke køre længere end til Slagelse. - Heldigvis har jeg haft en så konstruktiv dialog med DSB, at de er gået med til ekstraordinært at lade tre morgentog mod København standse i Langeskov. Det vil sige, at man om morgenen kan komme direkte til København, godt nok med forlænget rejsetid, men i det mindste direkte. Og så er der tre tog, der standser ekstraordinært fra København om eftermiddagen, fortæller Anne Fiber, og tilføjer, at passagerer ellers skulle være stået af i Slagelse og vente i en halv time på det næste tog mod København. De ekstra afgange kan ses på rejseplanen, og Anne Fiber er i øjeblikket i dialog med Fynbus om at justere busankomsterne til Langeskov, så de passer med toget.

2. Fase Fra onsdag den 17. april til mandag den 22. april kører der ingen tog mellem Nyborg og Roskilde, så passagerer fra Langeskov skal med togbus fra Nyborg til Roskilde, og det betyder, at turen kommer til at tage cirka en time længere. Anne Fiber opfordrer pendlere til at forsøge at tage orlov eller afholde ferie i perioden.