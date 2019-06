Speedwayklubben krydser fingre: Speedwaybanen sælges (måske) på tirsdag

Indtil tirsdag går formand for Munkebo Speedway Club, Jan O. Pedersen, med krydsede fingre. Han har i årevis arbejdet på at få pustet nyt liv i banen, og hvis klubben nu får lov til at købe banen, så kan han og klubben endelig komme i gang med at realisere deres planer.

Munkebo: Inden man bliver forskrækket over, at der formentlig skal køres mange tons lettere forurenet jord til speedwaybanen, så skal man lige ved, at det er ikke så forurenet endda.På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside skriver de: Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Sundhedsrisikoen er i størrelsesorden med den risiko, der er ved forureningen i almindelig dansk kost, og væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer. Det kan faktisk sagtens være, du dyrker dine gulerødder i lettere forurenet jord, for det er al byjord nemlig kategoriseret som. Miljø- og Fødevareministeriet skriver: Fra den 1. januar 2008 er jorden i alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenede områder. Så hvis du bor i byen, er din grund som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet.

Tjener på forurenet jord

Ifølge dagsordenen skal klubben købe baneanlægget for 400.000 kroner og betale kommunen andre 400.000 kroner til at dække udgifter til sagsbehandling. Derudover kan de risikere en regning på 500.000 kroner, hvis det viser sig at være nødvendigt at lave en VVM-undersøgelse.

De mange penge plus en hel del flere får klubben ved at lave en støjvold med lettere forurenet jord. Den slags får man nemlig penge for at aftage, og klubben skal bruge rigtigt meget for at lave en støjvold så høj, at banen kan leve op til miljøkravene.

For de penge, der kommer ind ved etablering af støjvolden skal klubben også tilbagebetale det lån på 533.200 kroner, de har hos kommunen. Men derudover skulle der blive råd til en del forbedringer af anlægget.

En af betingelserne for at kunne købe banen er, at klubben stiller faciliteterne til rådighed for andre af kommunens klubber. Det er en ide, klubben selv har præsenteret.