Speedwayklub: Mc-er, droner og andre også velkomne, hvis vi får nyt klubhus

Munkebo Speedway Club håber på at få lov at købe baneanlægget og etablere et stort nyt klubhus, de allerede har inviteret rugby-spillere og oldboys med i.

Munkebo: - Speedwaybanen kan bruges til så meget andet end speedway. Den ligger sammen med rugbybanen som det ene yderpunkt i et forenings-, fritids- og sportsmekka med Munkebo Multipark lige på den anden side af gaden, og Munkebo Idrætscenter i den anden ende af Multiparken. Lad os udnytte den synergi, der er i det, lyder ideen fra formanden for Munkebo Speedway Club Jan O. Pedersen.

Klubben har allerede inviteret rugbyklubben og oldboys med i deres planlagte, nye klubhus, og de tre parter er enige om, at der er plads til mange flere.

- Det er jo et stort og dejligt område lidt fra alfarvej, så der kunne være mange andre, der med fordel kunne gøre brug af det - f. eks. en motorcykelklub, modelbil-kørere og folk, der flyve droner, og der kunne også være en ungdomsklub herude. Det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser, siger Jan O. Pedersen, som gerne vil kontaktes at foreninger, der kunne tænke sig at være med.

De store planer er dog forudsat af, at Kerteminde Kommune siger ja til klubbens tilbud om at købe speedwaybanen. Hvis klubben får ja, får de mulighed for at etablere en støjvold med lettere forurenet jord, og det vil give dem indtægter, der blandt andet kan bruges på at bygge et nyt rummeligt klubhus. Sagen er på teknisk udvalgs dagsorden på tirsdag den 12. marts.