Speedwaybane: Flertal vil sælge til Munkebo Speedway Club, K vil have salget i udbud

Alle byrådets politikere er stemt for at få genskabt den gode stemning, der var på banen for få år siden. Men hvor flertallet vi sælge til klubben for en fast (lav) pris, vil De Konservative have banen solgt i udbud. Arkivfoto: Yilmaz Polat

- Vi vil selvfølgelig gøre alt for at sikre speedway i Munkebo i fremtiden, men vi kan ikke tillade os at forære banen væk i en tid, hvor kommunen mangler penge, forklarer Thomas Lindevang (K)

Kerteminde: Medmindre nogen springer i målet ved byrådsmødet torsdag den 27. juni, så er de i Munkebo Speedway Club sikre på, at de skal købe speedwaybanen. For det bakkede et stort flertal op om ved økonomiudvalgsmødet. Konservative skilte sig lidt ud. De vil gerne sælge banen, men de vil ikke sælge til klubben til en fast pris på 400.000 kroner. De vil have banen i udbud. - Vi vil lige som alle andre sikre, at der kan køres speedway i Munkebo i fremtiden - både med amatører og professionelle. Men vi har som politikere flere ansvar at varetage, siger Thomas Lindevang (K). - Kommunen mangler penge, så derfor mener vi, at det rigtige er at sælge banen i udbud, så vi er sikre på, at vi får den rigtige pris for den. Vi kan ikke tillade os bare at forære den væk.

Amatørerne eller de professionelle Thomas Lindevang gør opmærksom på, at også folk fra den professionelle del af speedwaykulturen i Munkebo har erklæret sig interesserede i at købe. - Det er almindeligt kendt, at der er to fraktioner knyttet til speedwaybanen, amatørerne (klubben) og de professionelle. Jeg har i de seneste fem-seks år været med bag linjerne både i amatørafdelingen og den professionelle. Jeg mener, at den rigtige løsning på det her er at lade dem, der byder mest, købe banen. Men vi skal selvfølgelig i udbuddet understrege, at det er et krav, at der i fremtiden er plads til begge grupper.