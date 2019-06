Speedway-sponsorer: Vi er klar til at betale dobbelt så meget som klubben for speedwaybanen i Munkebo

- Det kan altså ikke være rigtigt, at kommunen bare kan forære speedwaybanen til klubben, når vi er parate til at betale mere. Måske er der andre, der er klar til at betale endnu mere, hvis den kommer i udbud, siger Per Jensen fra Munkebo, der var en af sponsorerne, da der blev kørt liga-løb.

Munkebo: - Det er sørgeligt at kommunen vil gøre sådan noget, når de står og mangler penge i kassen. Jeg synes simpelthen ikke, det foregår rigtigt.

Med den bemærkning hentyder Per Jensen fra Munkebo til, at et flertal i byrådet efter al sandsynlighed på deres møde torsdag sælger Munkebo Speedwaycenter til Munkebo Speedway Club. Prisen lyder på 400.000 kroner. Kun Konservative har hørt på sponsor-gruppen og kræver derfor salget af banen i udbud.

Det er lige det, Per Jensen, som har et par håndfulde af de tidligere sponsorer bag sig, ønsker sig.

- Det er slet ikke til at forstå, at det er lovligt at sælge uden at sætte banen i udbud. Vi står og er parate til at betale mindst 800.000 kroner for den, og der kan da komme nogle andre, der vil betale endnu mere. Og man skal huske, at alle de penge, der kommer ind for salget, er penge lige ned i kommunekassen, siger Per Jensen.

- Vi mener, at det eneste rigtige er at udbyde banen til salg til alle, der måtte være interesserede. Hvis der ikke stod en anden køber klar, eller hvis kommunen havde masser af penge i kassen, så kunne jeg forstå, at de valgte at forære banen til klubben. Men sådan er situationen jo ikke.