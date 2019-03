Sparer tid og kilometer: Ildsjæle skaber deres eget motionshus på Hindsholm

To familier, der er flyttet til Dalby på Hindsholm, savnede et sted at træne, som ikke lå for langt væk. Nu er de gået i gang med at lave deres eget træningssted i en gammel smedje.

- Camilla og Marriëtte mente vist, at Rob og jeg gik derhjemme i hver sin stue og trængte til at komme ud og lege sammen, smiler Niels Ziethen.

De to par har lært hinanden at kende i Bøgebjerg Naturbørnehave, hvor de får passet børn, og på opfordring fra kvinderne fandt Niels Ziethen og Rob Boogmans ud af at træne sammen.

- Vi vil gerne skabe en mulighed for, at det både er muligt at have tid til sine børn og tid til sin træning, fortæller Niels Ziethen, som sammen med sin kæreste, Camilla Schjerning og venneparret, Rob og Marriëtte Boogmans, er initiativtager til motionshuset.

Derfor er de nu sammen ved at etablere et motionshus i den gamle smedje på Rødsbæksvej i Viby, hvor Hindsholm VVS tidligere huserede.

Viby: Tid er dyrebar. Tid er liv, og derfor kan betyde en del i en travl hverdag, hvis man bor på Hindsholm og er nødt til at tilbagelægge godt 20 minutters kørsel hver vej for at nå et træningscenter.

Rob Boogmans har fået for at designe logoet til motionshuset. Foto: Mette Louise Fasdal

Da Camilla og Marriëtte også savnede et sted, hvor de kunne dyrke crossfit og pilates og syntes, at vejen til Odense var for lang, og mængden af tid, der skulle bruges på det, blev for uoverskueligt, begyndte de to par sammen at lede efter et egnet sted på Hindsholm, som de kunne leje.

I begyndelsen var det her, de to mænd trænede, men da det blev surt, når vinden var strid og regndråberne mange, begyndte de at savne et sted, hvor de kunne træne indendørs.

Rob Boogmans arbejder ved Kompan A/S, som skaber lege -, sports - og fitnessredskaber. Her står han for salget af de udendørs fitnessredskaber og har selv nogle hjemme i haven.

De to par er meget begejstrede for det rå look i den gamle smedje. Foto: Mette Louise Fasdal

- Vi kan godt lide, at det står så autentisk så muligt, smiler Niels Ziethen og fortæller, at de derfor takkede nej, da udlejeren af smedjen spurgte, om de skulle fjerne noget af det gamle interiør.

Indvendigt bærer det kommende motionshus præg af at være det, det er - en gammel smedje. Netop det rå look er noget, som de to par er meget begejstrede for.

Der er blandt andet kommet diverse træningsudstyr, blevet indrettet hyggeområde med gamle sofaer og etableret et lille rum, så det også er muligt at have sine børn med, hvis man træner.

Et motionshus for alle

De to par håber, at de med det nye motionssted får etableret et levende og lokalt motionsmiljø med plads til mange former for motion under ét tag.

- Vi vil gerne sammen med dem, der vil bruge huset, forsøge at finde en form, forklarer Niels Ziethen og understreger, at der skal være plads til hele familien - både de yngste og de ældste.

Der er kun ganske få maskiner som cykler og romaskiner, der har til formål at få pulsen op. Der er mulighed for at styrketræne og for crossfit, og der vil også blive arbejdet på at oprette hold som yoga og pilates. Desuden vil der også blive potentiale for at træne udendørs.

- Det er da oplagt, når der er pladsen til det, påpeger Niels Ziethen.

- Lige nu er vi meget fleksible. Vi skal finde ud af, hvad der fungerer bedst, og det vil vi gerne have hjælp til at finde ud af fra alle, der vil benytte huset, tilføjer Marriëtte Boogmans, der er uddannet fysioterapeut

Hun regner også med, at hun vil tilbyde massage.

Officielt åbner det nye motionshus i maj.

- Men folk skal der bare kigge ind, når de kan se, vi er her.

De to par regner med, at folk skal lægge 200 kroner om måneden for at bruge stedet.

- Vi skal ikke tjene på det. Vi skal bare have dækket vores udgifter til huslejen og til det udstyr, vi har købt, understreger Niels Ziethen.