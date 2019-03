Spar Munkebo: Højt humør trods underskud på halv million

Munkebo: Et underskud på 445.145 kroner kunne nok få en og anden til at hænge med mundvigene, men ikke 26-årige købmand Benjamin Rosengren i Spar Munkebo.

- Det var, hvad jeg havde regnet med, siger han med smil på læben.

Benjamin Rosengren købte butikken i september 2017, og siden da har han investeret en hel del i at bygge om og modernisere.

- Jeg har blandt andet investeret i et nyt køleanlæg, der er billigere i drift. Og jeg kan konstatere, at jeg har forbedret driften med en million kroner siden jeg overtog butikken, så alting går efter planen.

Benjamin Rosengren forsikrer, at selvom der er underskud på regnskabet for hans første år, så er det alene på grund af de store engangsudgifter, han har haft med at forbedre butikken.

- Hvis jeg ser på driftsregnskabet støvsuget for investeringer, så set det ganske fornuftigt ud, så folk må endelig ikke frygte, at jeg er ved at lukke, for det er jeg bestemt ikke, lover den unge købmand.