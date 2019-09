Soroptimistklubben uddeler klimahåb og Verdens Bedste Nyheder

Kerteminde: Fredag den 6. september kl. 7-9 vil lokale frivillige uddele klimahåb og Verdens Bedste Nyheder ved bageren på Langegade og på Langeskov Station.

- Vi er lokale frivillige fra Kerteminde Soroptimistklub, der tropper op og uddeler chokolade og en avis med konstruktive nyheder om kampen mod klimaforandringerne. Verden er nemlig begyndt at vågne op til klimahandling. Selvom det stadig går den gale vej for klimaet, er privatpersoner, virksomheder, organisationer, kommuner, nationalbanker og stater begyndt at kaste sig ind i kampen mod klimaforandringerne, fortæller Kirsten Sandholm Kristensen i en pressemeddelelse fra Kerteminde Soroptimistklub.

- Flere og flere er endelig begyndt at indse, at klimaforandringerne kræver handling nu. Det er vores håb, at vi sammen kan bremse den globale opvarmning. Derfor går tusindvis af frivillige på gaden over hele landet, fra Hjørring til Helsingør, for at dele Verdens Bedste Nyheder-aviser med historier om klimahandlinger ud til morgenfriske danskere. Indsatsen mod klimaforandringerne kalder netop på handling og forandring, fastslår Kirsten Sandholm Kristensen.