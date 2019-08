Soroptimisterne tager imod ting til loppemarked

Kertinge: - Hvis du ikke lige nåede at få ryddet op i gemmerne i sommerferien, så er der en ekstra god grund til at gøre det nu, hvor Soroptimisternes loppemarked nærmer sig, lyder det fra Soroptimisterne i Kerteminde.

Loppemarkedet holdes som altid på Rosengården på Kertinge Mark, og i år løber det af stablen søndag 1. september.

- Hvis du ønsker at støtte klubben med nogle af dine gode fund fra pulterkammeret eller loftet, så kan du henvende dig på telefon 24669007 eller 52192088 for nærmere aftale om indlevering eller eventuel afhentning. Klubben tager imod stort set alle former for effekter, bortset fra større møbler og hårde hvidevarer.

Overskuddet fra loppemarkedet går ubeskåret til klubbens humanitære arbejde. Og i år har klubben valgt at donere hovedparten af overskuddet til Børnetelefonen under Børns Vilkår.

- Så derfor - skynd dig at få kigget i gemmerne, og lad de ting du ikke længere selv bruger få et nyt liv, samtidig med at du støtter et godt formål, lyder det fra Soroptimisterne.