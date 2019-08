Kerteminde: Søndag 1. september slår soroptimisterne i Kerteminde dørene op for et stort loppemarked på Rosengården, Kertinge Mark.

Det er fra klokken 13.00 til 16.00, man kan boltre sig i boderne, og billetsalget begynder allerede klokken 12.40, så de første 100 kunder kan få lov til at spurte ind, når dørene åbner.

Der er tøj, elartikler, bøger, legetøj og meget mere at købe, og når det er tid til en pause, kan man købe en kop kaffe eller te, kage eller et lækkert stykke nybagt rugbrød med hjemmelavet rygeost at styrke sig på.

Soroptimisterne lokker desuden med tombola med flotte præmier og muligheden for at vinde gavekurve på indgangsbilletten.

Man kan betale med mobilepay alle steder, og størstedelen af overskuddet går til Børnetelefonen, der drives af Børns Vilkår. /cak