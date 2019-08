Sommerudstilling i Galleri KiK

Kerteminde: Alice Rasmussen, Karen Lohmann Jensen og Niels Fabricius Stærmose viser deres nyeste værker i Galleri KiK i Kerteminde i dagene 6. til 11. august.

Alice Rasmussen er en af de mange lokale Kerteminde-kunstnere og udstiller et bredt udsnit af sine værker indenfor glaskunst - blandt andet farverige skåle og smykker fremstillet i eget glasmageri.

Karen Lohmann Jensen er efter mange år på arbejdsmarkedet faldet over sin barndoms hobby.

- At male er for mig en lise for sjælen. Når jeg griber penslerne, glemmer jeg tid og sted, siger hun.

Niels Fabricius Stærmose maler fortrinsvis med akvarel- og akrylfarver.

