Sommertilbud fra Fynbus til Turisterne

Kerteminde: Fynbus vil gerne have turisterne ind i busserne, og derfor lokker de i ferieperioden (28.juni til 25. august) med en særlig turistbillet: Kør en hel dag i bus for bare 50 kroner.

- Vi er så glade for, at Fynbus tilbyder den særlige turistbillet igen i år, siger turistchef Dorte Frandsen.

- Det har været tydeligt, at vores gæster er meget glade for at få den her mulighed, for selvom der er aldrig så skønt i Kerteminde, så vil de også gerne se resten af øen, fortæller hun.

- Med busser er det let at komme rundt uden at skulle spekulere på parkeringspladser, og sejlerne for eksempel har jo slet ikke bil med.

Alle andre end turister må selvfølgelig også bruge den billige billet i ferieperioden. På Turistbureauet hjælper de gerne med at købe turistbilletten./ström