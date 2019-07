Sommerkursus: Lær at lave dine egne unikke grillpølser på Café Agnes H

Kertemimde: Brug seks timer af din sommerferie på et kursus på Café Agnes H og få beundrende blikke fra dine middagsgæster, I samarbejde med en tidligere slagtermester arrangerer Café Agnes H to kurser, hvor du lærer at lave saftige grillpølser. Der er to kurser i grillpølseproduktion. De afholdes 23. og 24. juli kl. 10-16.

- Vi har selv forberedt os og deltaget i en række kurser i blandt andet saltning, spegning og pølseproduktion, og derfor arrangerer vi nu en række kurser. På de to første kurser kan man lære at lave en rigtig, kødfuld grillpølse fra bunden. Grillpølser kan jo tilsættes alverdens krydderier, og det er kun fantasien, der sætter begrænsninger for nye smage, når man har lært teknikkerne, siger Thomas Kurek, der også sanker og tørrer urter fra Lundsgaard Gods, som skal bruges i nogle af grillpølseopskrifterne. Café Agnes H ligger i annekset Lundsgaard Gods, Lundsgårdsvej 15.

Du kan læse mere om kurserne og tilmelde dig på www.cafeagnesh.dk.