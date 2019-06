Munkebo: Sidste år gjorde de det, og faktisk plejer de at gøre det hver sommer, og derfor sker det naturligvis igen. Søndag 16. juni giver Lindø Concertband sommerkoncert på Munkebo Bakke.Det er gratis at komme og lytte med, og orkestret lover, at der er bestilt godt vejr til lejligheden, så alle opfordres til at tage tæppe og picnickurv med.Koncerten begynder klokken 15.