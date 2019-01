Sommerhusejere kede af mislykket sluseprojekt: - Det er tosset, at der ikke er en plan

Vandet stod højt i Strandlysthuse onsdag formiddag, og fik for alvor sommerhusejerne til at mærke skuffelsen og frustrationen over en manglende sluse.

Inde i sommerhuset er alt inventar sat op på plasticspande, men der er stadig fem-ti centimeter til at vandet trænger ind i huset, og han håber, at han denne gang slipper med skrækken.

- Nu er vi i stedet begyndt hver især at bruge en masse penge på at sikre vores egne huse. Det er fuldstændig tosset, at der ikke er en plan, siger han.

Hans Stentoft var en af dem, der stemte ja til slusen, og i dag er frustrationen over, at planen gik i vasken endnu større end ellers.

Han fik ikke gummistøvler med hjemmefra, og måtte derfor trække en plasticsæk op om hvert ben, for at komme gennem vandet ind i sommerhuset.

Fyens Stiftstidende tog en snak med Hans Stentoft henover hækken. Det var ikke muligt at komme ind i sommerhuset for vand. Foto: Mille Thomsen

Slusen er billig sikring

Mange af sommerhusejerne i Strandlysthuse er ligesom Hans Stentoft frustrerede over, at sluse-planen gik i vasken.

- De penge, som det har kostet os at sikre huset mod oversvømmelse, kunne have betalt til slusen i 20 år, siger sommerhusejer Lars Fly oprørt.

Onsdag formiddag arbejder han på højtryk for at pumpe vand ud af soveværelset i sit sommerhus.

- Det kommer til at koste mere at købe nye møbler til soveværelset, end vi skulle have givet på et år for slusen, siger han hovedrystende.

Flere i sommerhusområdet er begyndt at snakke om, hvordan de kan sikre sig selv mod vandet, for eksempel ved at bygge mure omkring sommerhusene.

- En sluse koster ingenting i forhold til, hvad vi bruger på sikre og renovere, konstaterer sommerhusejer Gert Holst Hansen, der netop har renoveret sit hus efter den sidste oversvømmelse i 2017.