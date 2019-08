Sommeren er slut for ældre gymnaster

Langeskov: Så er Langeskov Ældreidræt klar til gymnastik igen efter en lang sommerpause. Begge hold starter den første uge i september. Det foregår i Birkende i Hans Tausen Centrets gymnastiksal mandage og onsdage klokken 9.30-10.30.

Mandagsholdet starter den 2. september og er kun for kvinder. Man laver flere forskellige former for gymnastik, blandt andet den kinesiske qigong.

Onsdagsholdet starter den 4. september og er blandet mænd og kvinder.

Efter gymnastikken er der hyggeligt samvær i centret, hvor gymnasterne drikker en kop kaffe og synger et par sange. Sæsonen afsluttes i begyndelsen af maj måned, hvor der bliver arrangeret en udflugt med bus ud i landet.