Sommeren 2018 var ikke god ved Engbakken ApS

I Engbakken ApS har man glædet sig over, at dette forår har budt på en del regn.- Sidste års tørke var ikke god for forretningen. Arkivfoto

Engbakken ApS i Marslev lever af at pleje store græsplæner - boldbaner især, så den tørre sæson 2018 var skidt for forretningen. Det kan aflæses direkte i regnskabet: overskuddet blev omtrent halveret. Så i Engbakken glæder de sig over forårsregnen. Allerede nu har omsætningen i år passeret sidste år slutresultat.

Marslev: - Normalt starter vores sæson i april. Sidste år kom den først i gang den 15. august, forklarer 33-årige Michael Albæk om baggrunden for, at hans virksomhed Engbakken ApS sidste år måtte se overskuddet falde fra 329.864 kroner i 2017 til blot 181.282. - Det var ikke nogen sjov sæson, men heldigvis nåede vi at hente en del af det, vi tabte først på sæsonen, ind i slutningen af sæsonen. Engbakken ApS lever af et produkt, de selv har udviklet og taget patent på. En maskine, kaldet en re-dresser, som i samme omgang kan udskifte jordlaget under plænen samt gøde og efterså. Ovenikøbet på en så nænsom måde, at man kan spille bold på banen samme dag. Dermed behøver ejeren af banen ikke køre grus på, vertikalskære og så videre i løbet af året. Det eneste, der skal gøres ud over re-dressingen, er at slå græsset.

Fjerde generation Det er Michael Albæk, der har opfundet re-dresseren, som sit bidrag til en gammel familietradition. - Engbakken, hvor min slægt nu er fjerde generation, startede med, at min oldefar drev et husmandssted. Så kom min morfar til og startede en maskinstation på adressen, og den har vi nu udvidet med re-dresseren. Og navnet, det er fordi, husmandsstedet ligger på engen ved bakken, griner Michael Albæk. Han glæder sig over, at sæsonen 2019 byder på mere nedbør. - Vi har allerede nu kørt lige så meget ind som hele sidste år, fortæller han.

Re-dresseren nu færdigudviklet Ved siden af Engbakken ApS, der udfører arbejde for en stribe kommuner, driver Michael Albæk også Engbakken Invest, hvor han har videreudviklet re-dresseren med henblik på også at sælge maskinerne. Her faldt overskuddet fra 651.468 til 449.759 kroner - Opfindelsen er otte år gammel, men hidtil har vi kørt med en prototype. Nu er maskinen lige ved at være færdigudviklet, og til næste år er vi klar til at levere til kunder, der gerne vil have deres egen maskine. Vi har allerede skrevet den første kontrakt, og vi har netop ansat en sælger, der primært skal have fokus på Tyskland, fortæller Michael Albæk. Desuden er der også på adressen selskabet e-Rent Aps, der udlejer maskiner. Også det selskab måtte konstatere en lille tilbagegang i overskuddet i 2018 - fra 560.531 i 2017 til 418.747 sidste år.