'Sommerdag i Rønninge': Landsby sætter alle sejl til for at vinde Landsby Makeover

Rønninge: Fem landsbyer er videre i finalen i Landsby Makeover, hvor der er 30.000 kroner på højkant til vinderen af konkurrencen.

Pengene skal bruges på at forskønne vinder-området yderligere.

11. august lægger juryen i Landsby Makeover vejen forbi Rønninge for at se landsbyen og de tiltag, som borgerne i den lille by har tænkt sig at udføre i deres omgivelser.

Ebbe Ludigvisen, der er formand for Rønninge Lokalråd, fortæller, at borgerne blandt andet gerne vil forskønne området med plancher med informationer om stisystemer i området.

I forbindelse med juryens besøg har Rønninge Landsbyråd besluttet sig for at arrangere "Sommerdag i Rønninge," så det bliver muligt at vise, hvad Rønninge kan, og hvad der er i byen.

Fra klokken 10 til 13 vil der være leg, boder med lokale varer, kunsthåndværker og loppeting.

Der vil også være boder, hvor der kan købes øl, vand og kaffe, og der bliver mulighed for at kæle med små kaniner og smågrise. Desuden kan man bage snobrød, købe strudseæg og skulpturer.