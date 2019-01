Solgte mere vand end øl: Varm sommer gav rekord-salg i Superbrugsen

I 2018 oplevede Superbrugsen i Kerteminde, at isterninger var den vare, der blev tjent fleste penge på, og folk hellere ville drikke vand end øl. Brugsuddeler Jan Sandgaard ser tilbage på et år med knald på og forventer gode tal på bundlinjen til

Derimod oplevede Superbrugsen, at salget af kød faldt. I juli faldt kødsalget 10 procent, og Jan Sandgaard skønner, at det både skyldes, at der kom et grillforbud på grund af tørken i Danmark, men også det faktum, at folk nok nåede mætningsgraden af grillaftner.

- Folk gider ikke længere og stå og lave deres egne isterninger. Det er lettere bare at købe dem, mener brugsuddeleren og tilføjer, at der på et tidspunkt også blev solgt flere flasker med vand end med øl.

- Det stak virkelig helt af med salget af rosé, ler uddeleren og fortæller, at der blev solgt 300 procent mere af den lyserøde vin end hidtil, og på et tidspunkt var isterninger den vare, som supermarkedet tjente mest på.

Til jul og nytår var det ikke nogen bestemt vare, der røg på båndene ved kasselinjen. Her skulle folk bare have fyldt lagrene op. Men da der i sommer var skruet godt op for temperaturene, blev det i særdeleshed rosé og isterninger, der var de store salgsvarer i butikken.

- Men der var nu faktisk knald på hele året, understreger Jan Sandgaard og fortæller, at det også var lidt sjovt at følge med i, hvilke varer, folk i særlig grad går efter på hylderene i supermarkedet.

Det var nu ikke kun sommeren med al dens varme, der var god for butikkens omsætning. Også jule - og nytårssalget var godt for den lokale brugs.

- Uden at sætte tal på endnu kan jeg sige, at vi oplevede en ret stor fremgang sidste år. Jeg tror, at vi havde omkring 900.000 kunder gennem butikken.

Kerteminde: De egentlige tal bliver først serveret officielt på tryk til Superbrugsens generalforsamling 15. marts i Kertemindehallen, men lige her i øjeblikket tør uddeler i Kerteminde, Jan Sandgaard, godt sige, at brugsen ved havnen i Kerteminde slog alle salgsrekorder i 2018.

Åben 91 timer om ugen

Jan Sandgaard fortæller, at weekend-salget i supermarkedet også er noget af det, der går godt for butikken.

- Jeg tror, at det skyldes, at vi har et stort og et bredt udvalg, siger han.

Superbrugsen har åbent 91 timer om ugen, og egentlig kunne Superbrugsen godt have holdt længere åben i sommerperioden, men Jan Sandgaard mener også, at der er nødt til at være grænser for åbningstiderne.

- Det er allerede mange timer om dagen, vi holder åbent. Og det er hver dag - også søndag, understreger han.

I Superbrugsen i Kerteminde, som har 8000 medlemmer, er der ansat omkring 140 mennesker, og der er 60 fuldtidsstillinger.

- Vi har en super medarbejderstab, og der er ikke stor udskiftning, så det må jo også betyde, at folk kan lide at være her. Og det er også folk, der kender rutinerne, så det hele glider, forklarer brugsuddeleren.

Han skal allerede nu her i de kolde vintermåneder til at finde ud af hvor meget rosé, der skal bestilles til sommermånederne.

- Det er jo lidt som at gamble, ler han og pointerer, at han dog ikke vælger at budgettere med så højt et overskud på omsætningen i år som sidste år.

- Det er en god sommer, der bestemmer omsætningen, understreger han.