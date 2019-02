Solcelle-beslutning må vente en måned

- Der var for få oplysninger med de fire ansøgninger om etablering af solcelleparker, forklarer Jesper Hempler (SF), formand for teknisk udvalg.

Nordøstfyn: - Udvalget er helt generelt positive overfor at få etableret nogle solcelleparker i kommunen, og vi gik da også i gang med at debattere sagen. Men så var det, vi opdagede, at det var på et for tyndt grundlag, fortæller formand for teknisk udvalg Jesper Hempler (SF).

- Der manglede simpelthen en hel del oplysninger, så vi beder nu om nogle lidt mere kvalificerede ansøgninger.

Jesper Hempler forklarer, at inden man vil sætte gang i arbejdet med at få lavet lokalplaner, så skal det være afklaret, om den aktuelle placering kommer i karambolage med f. eks. fortidsminder, sø- eller å-beskyttelse skovbyggelinjer eller fredninger.

- Vi håber at kunne få de oplysninger i løbet af en måned, så vi kan have sagen på igen i marts måned. For vi vil ikke vente på en sektorplan om solceller, inden vi går i gang, og vi vil ikke nødvendigvis nøjes med en enkelt solcellepark. Vi skal i gang. /ström