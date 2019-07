Sømændene serverer: Kom til pigefrokost på Smuglerkroen i Kerteminde

Kerteminde: Lørdag 6. juli klokken 10 starter salget af billetter til pigefrokosten ved årets havnefest i Kerteminde. Selve frokosten holdes lørdag 3. august kl. 12 på Smuglerkroen, som tidligere hed Sejlerkroen. Navnet er nyt, men ellers er alt ved det gamle. Det er en fest for piger "uden ham", men festen bliver ikke helt uden mænd. En flok sømænd står klar til at servere og skænke kølige drinks.

Prisen for at deltage i pigefrokosten er 235 kroner inklusiv buffet, to kølige drikkevarer, livemusik og indgang på pladsen ved havnefesten hele lørdagen.

/EXP