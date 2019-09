Sølykke Golfklub udvider banen: Men har stadig Fyns billigste golfmedlemskab

- Der er nogle rabatordninger på andre baner, som man kun kan få med et almindeligt medlemskab, og vi har det billigste kontingent på Fyn. Så vores spillere får meget for pengene.

Det betyder, at flexmedlemsskabet udgår. Et abonnement til spillere, der spiller på kortere baner. Martin Ludvigsen ser det som en smart løsning.

Langeskov: Sølykke Golfklub vil udvide deres golfbane. Den nuværende bane er ni huller, men fra sensommeren 2020 vil der være et par huller eller tre mere. Udvidelsen kommer på baggrund af et ønske fra klubbens medlemmer.

Det har været en tilfredsstillende sæson

Martin Ludvigsen siger, at det har været en fin sæson, hvor man har afholdt klubturneringen med succes.

- Den afholdt vi sidste weekend i fantastisk vejr, så det var rigtig godt. Vi mangler stadig at holde et par sponsorturneringer, men det har været en tilfredsstillende sæson.

Han er glad for den store støtte, han oplever i golfklubben og kan faktisk ikke undvære den.

- Det er fantastisk afgørende at have medlemmer til at hjælpe til. Vi kan ikke gøre det, vi gør, hvis ikke så mange gav en hjælpende hånd. Folk kan godt lide at være her.

Hvis du skulle være interesseret i at spille golf, så kommer Sølykke Golfklub til Langeskov Kræmmermarked. Her står de ved stander nummer 43 og tilbyder en uforpligtende snak.