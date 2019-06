Langeskov: Der var to spillere, der fik hole in one på Sølykke Golfbane i løbet af ganske få dage.

Torsdag 13. juni var det Thomas Nielsen, der lykkedes for på hul ni. Søndag 16. juni var det Jesper Petersen, der fik den i hul i første hug på hul syv.

Begge gange var Martin Dam Ludvigsen klar med en flaske whisky. /cak