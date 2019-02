Socialdemokratiets generalforsamling: Borgmester og formand glade for store flertal i byrådet

Nordøstfyn: Mandag aften holdt Socialdemokratiets lokalafdeling i Kerteminde generalforsamling på Langeskov Rådhus.

Omkring 40 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvor der blev talt en hel del om det forestående folketingsvalg og europaparlaments-valg.

Der blev også talt lidt om det første år, der er gået med borgmesterposten i kommunen.

- Både formanden og Kasper Olesen gjorde opmærksom på, at det er fedt, at vi for første gang i mange år i Kerteminde ser et samlet byråd omkring tingene. At vi ikke laver de der snævre flertalsbeslutninger, men at der for det meste er store flertal, der er enige om retningen for Kerteminde Kommune, fortæller bestyrelses- og byrådsmedlem Sebastian Nielsen, der netop er vendt tilbage til byrådsarbejdet efter en orlovsperiode.

På generalforsamlingen blev der også valgt nye kræfter ind i bestyrelsen.

To bestyrelsesmedlemmer, Jan Vrønning Christensen og Mads Hasseriis Hansen trådte ud af bestyrelsen. Sidstnævnte fordi han er blevet valgt til formand for DSU Fyn.

I stedet blev Michael Hedefeld valgt til bestyrelsen, og det nye bestyrelsesmedlem fra DSU blev Mads Zimmermann Poulsen. /mtt