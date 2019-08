Socialdemokrat har stress: Tager orlov fra byrådet

Lars Hansborg-Sørensen (S) tager orlov fra byrådet på grund af stress. Han blev valgt ind første gang i 2013 og er i dag en del af kultur- og fritidsudvalget samt ældre-, handicap- og psykiatriudvalget. Han regner med at være tilbage i byrådet til november.

Lars Hansborg-Sørensen fortæller, at han også har orlov fra sit private erhverv, hvor han arbejder hos MHI Vestas.

- Jeg tager sygeorlov, fordi jeg har fået stress. Mere er der egentlig ikke i det. Jeg håber at kunne tiltræde i byrådet igen i starten af november, siger han.

Ikke det første byrådsmedlem med orlov

Lars Hansborg-Sørensen er ikke den eneste byrådspolitiker, der har været nødsaget til at tage orlov. I efteråret 2018 måtte Sebastian Nielsen (S) tage fire måneders orlov grundet stress, mens det radikale byrådsmedlem Sanne Stemann Knudsen af flere gange har holdt orlov for at passe sit job som gymnasielærer. Senest i fire måneder af 2019.

Mens Lars Hansborg-Sørensen er på orlov, vil John Eriksen (S) være suppleant i byrådssalen.