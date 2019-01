Snart kan Langeskovs beskidte vand blive i kommunen

Kloak-kinderæg

- I øjeblikket er der ikke en ledning fra Langeskov til Kerteminde. Men med den nye ledning, vi er ved at lægge i Rynkeby, er der nu også kapacitet i ledningsnettet til at tage imod Langeskovs spildevand, fortæller direktør i Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen.

- Og vi har regnet en ny ledning fra Langeskov til Rynkeby ind i vores budget i år, så vi hurtigt kan tage den gevinst hjem. Investeringen i ledning fra Langeskov til Rynkeby vil være tjent ind i løbet af ganske få år, og derefter er det ren gevinst.

Dermed er separeringsprojekterne nærmest blevet et kloak-kinderæg for forsyningen, og dermed for forbrugerne: Økonomisk er der stor gevinst, idet man ikke længere skal bruge energi og kapacitet på et lede regnvand til renseanlægget, det giver bedre kapacitet i både ledningsnet og renseanlæg, og så er det godt for miljøet ikke at bruge unødig energi på regnvandet.