Snart får kommunens udsatte også en stemme i Kerteminde

Udsatteråd er udsat et år. Forventer at starte op i 2020.

Nordøstfyn: Kommunens allerfattigste og mest udsatte borgere bør også have en stemme i debatten. Det blev det tidligere byråd enige om, da der tilbage i 2017 blev indgået budgetforlig. Her blev man enige om at afsætte 30.000 kroner om året til et udsatteråd. En mærkesag for Enhedslistens Jutta Lundqvist:

- Det er en lille udgift der har en kæmpe stor betydning. Vi har så travlt op til valget med at få alle til at stemme, men så er vi også nødt til at have alle med mellem valgene, siger hun.

I Kerteminde er der ingen hjemløse på gaderne, men alligevel er der masser af udsatte, der har brug for at blive hørt.

- Vi har nogen, der lever af integrationsydelse, vi har misbrugere og folk på kontanthjælp, derfor har vi også brug for et udsatteråd, fortæller hun.

Et udsatteråd er blandt andet med til at formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte. Et udsatteråd kan f.eks. udarbejde høringssvar, udvikle projekter og afholde dialogmøder eller events, der sætter socialt udsathed på dagsordenen. Det er frivilligt, om kommunen vil oprette et udsatteråd, hvorimod fx ældreråd og handicapråd er lovpligtige. På Fyn har både Middelfart, Nyborg, Odense, Langeland og Svendborg et udsatteråd.

Hvornår Kerteminde har fået et udsatteråd, kan Jutta Lundqvist endnu ikke sige med sikkerhed, men hun forventer at få det i gang til næste år.

- Jeg går hjem og går i gang med arbejdet med det samme, siger hun.