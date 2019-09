Snart 90-årige Tove er frivillig: Hygger om 'de gamle' på plejecentret

Tove Olsen nyder at hygge om "de gamle" på Fjordly Plejecenter, hvor hun er med til at arrangere forskellige aktiviteter. Foto: Ulf Jeppesen

Alder er ingen hindring for frivillighed. Tove Olsen fylder nu 90 år. Hun holder meget af sit frivillige arbejde på Fjordly Plejecenter i Kerteminde, hvor hun kan være med til at give beboerne gode oplevelser. Det giver hende sammen med sine elskede cykelture en stor livskvalitet.

Kerteminde: At blive gammel er en dårlig vane, og Tove Olsen føler ikke, at hun har tid til det. Hun fylder 90 år lørdag 28. september, men var det ikke lige for øjnene, som forkalker, og den pokkers fod, der nu i over et år har drillet hende, føler hun sig jo ikke gammel. Hun er frivillig i foreningen Fjordlys Venner, hvor hun er med til at arrangere aktiviteter for beboerne på Fjordly Plejecenter i Kerteminde, og indtil for et år siden kunne hun også være med som skubber, når nogle af beboerne skulle skubbes en tur rundt i Kerteminde. Nu har hendes fod sat en stopper for, at hun kan komme med på skubbeturene. Heldigvis kan hun da stadig være med til at arrangere blandt andet banko, underholdning og fællessang for beboerne. Og hun kan stadig cykle, og det holder hun så meget af. - Jeg har aldrig taget nervepiller. Jeg har bare taget mig en cykeltur, og så har jeg fået styr på det hele, ler hun.

Jeg har aldrig taget nervepiller. Jeg har bare taget mig en cykeltur, og så har jeg fået styr på det hele. Tove Olsen, Kerteminde

Fjordlys Venner Fjordlys Venner er en forening, som blevet start i 2004 med det formål at skabe glæde ved at arrangere aktiviteter for beboerne på Fjordly Plejecenter.Fjordlys Venner holder cirka et arrangement om måneden - oftest om søndagen. Det er gratis, og alle er velkomne.



Fjordlys venner er altid interesseret i nye medlemmer og frivillige hjælpere ved deres arrangementer. Vil du hjælpe til, kan du kontakte formand Birgit Helbo på telefon 22832358 eller kasserer Turi Roungkvist på telefon 60652464.

Tove Olsen håber, at der er flere som hende, der kunne tænke sig at være frivillig på Fjordly Plejecenter, for der er altid brug for flere hænder. Foto: Ulf Jeppesen

- Kan jeg få en ny ankel? Det var dog på en cykeltur på vej hjem fra sin svigerinde i Odense, hvor hun væltede sidste år, og hendes fodled sagde "knæk." Foden bliver nu holdt sammen af plader og søm, men det er slet ikke godt. Tove Olsen træner foden tre gange om ugen i Aktivhuset, og her har hun mødt en dame, der har fået en ny ankel. Sådan én vil Tove Olsen også gerne have, så hun tog på sygehuset og spurgte lægen: - Kan jeg få sådan én? Lægen sagde nej, og Tove Olsen tror, at det er, fordi han har kigget på hendes dåbsattest. - Han har sikkert tænkt: Det bliver aldrig godt. Så nu humper hun stadig rundt og forsøger at acceptere, at hun ikke helt kan det samme som før styrtet. - Men mennesker er jo som maskiner - de skal holdes i gang. Hvis du bare sætter dig ned, så går det hurtigt ned ad bakke, fastslår hun. - Det er folk ved at få øjnene op for. Du kan jo bare se alle dem, der ligger og cykler ude på landevejene. Det er da fordi, de har forstået, at de er nødt til at holde kroppen i gang, fastslår hun. Derfor er hun også tilbage på cyklen - en el-cykel, som kan køre så langt som til Nyborg, Odense og Svendborg.

Tove Olsen (tv) er på Fjordly Plejecenter besøgsven for 93-årige Dagmar, som er blind. Derfor hjælper Tove hende med at se. Foto: Ulf Jeppesen

- Ja, jeg er jo også selv gammel Tove Olsen ærgrer sig dog over, at hun ikke længere kan skubbe beboerne på Fjordly en tur. - Jeg kan så godt lide at glæde de gamle. Ja, jeg er jo også selv gammel, ler hun og fortæller, om dengang hun skulle skubbe en ældre herre på Fjordly en tur. - Han spurgte: "Hvor gammel er du?" Og da jeg svarede, at jeg var godt på vej til de 90 år, sagde han: "Jamen, du godeste." - Jeg forsikrede ham dog om, at jeg nok skulle få ham hjem igen, smiler Tove Olsen. Lige nu døjer hun med, at øjnene forkalker, men hun kan heldigvis stadig sammen med sin veninde og underbo, Tove Due, være øjnene for 93-årige Dagmar på Fjordly, som de to Tove'er er besøgsven for. De hjælper hende blandt andet med at se - eksempelvis når Fjordlys Venner arrangerer banko. - Jeg tror, at noget af de værste for mig ville være, hvis jeg mistede synet. Så vil jeg hellere undvære min hørelse, fastslår Tove Olsen, der flyttede til Kerteminde for syv år siden, da hun var 83 år. Hun kom fra Aabenraa, hvor hun og hendes mand flyttede til i 1977, da de overtog Elvstrøm Sails. Desværre døde hendes Henning i 1980 af leukæmi, og herefter blev hendes søn, Claus, administrerende direktør. Inden Tove endte i Aabenraa, havde hun og hendes familie boet i Kerteminde, og da hun stoppede med at arbejde som 83-årig, hvor hun til sidst arbejdede i arkivet på Elvstrøm Sails, besluttede hun sig for at vende tilbage til Kerteminde. - Det er nu det bedste sted, jeg har været, fastslår hun.

Foto: Ulf Jeppesen