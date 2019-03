Smukke motiver på fotoudstilling i Munkebo

Munkebo: Man kan glæde sig til en ny fotoudstilling på Munkebo Bibliotek fra 2.-29. april. Der er fernisering lørdag 6. april kl. 11-13.

Udstilleren Hanne Rasmussen er 50 år og har boet i Munkebo hele sit liv. Hun kan godt lide at gå ture tidligt om morgenen med sit kamera, tage smukke billeder af solopgangen udover Kertinge Nor, eller finde smukke motiver af svaner, både og fiskenet, der spejler sig i vandet på helt stille dage. Da Hanne Rasmussen synes at det skønne Munkebo er overset, har hun gjort sit til at vise hendes billeder frem i "Vejret" på TV2-hele 60 gange er hendes billeder blevet valgt.

