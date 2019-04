Små skuespillere tager bussen

Kerteminde: Kerteminde Amatør Teaters (KAT) børneteater indledte mandag 14. januar et nyt forløb.

I stedet for at arbejde med et færdigt manuskript hen imod en forestilling, valgte KAT at lægge vægt på processen og i samarbejde med børnene at forme en forestilling.

I starten brugte vi tiden på dramaøvelser og leg for at lære hinanden at kende og skabe tryghed. Senere blev der arbejdet med udtryk, følelser, gestikuleren og stemmeføring.

De ni børn som deltager er fra 8-12 år gamle, og der er nu sammensat en lille historie om nogle meget forskellige mennesker, som møder hinanden i en bus og ender med at blive rigtig gode venner.

Forestillingen "Bussen" opføres i Kerteminde Amatør Teater på Nørregade 15 lørdag 6. april kl. 15 og søndag 7. april kl. 15.

Billetter kan købes hos Spar Købmanden i Kerteminde fra den 22. marts og ved indgangen. Voksne betaler 50 kroner og børn 25 kroner.